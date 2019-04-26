Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от «Блока Петра Порошенко» (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми. Об этом она написала на фейсбуке.

Депутат напомнила, как возмутил общественность отдых Порошенко на Мальдивах.

«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после лет! без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых», — написала Геращенко.

По ее словам, у политика за пять лет было всего несколько дней отпуска, а сама она много раз бросала маленьких детей из-за мероприятий.

«Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми», — посетовала Геращенко».

Ранее сообщалось, что Зеленский улетел отдыхать в Турцию. Он намерен вернуться через два дня.