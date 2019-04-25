Южная Корея ждет Путина в гости

Посол республики Южная Корея в Москве У Юн Гын заявил, что Сеул надеется на приезд российского лидера Владимира Путина в страну в конце 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, точная дата пока не согласована.

«Конкретной договоренности ещё нет. Ожидаем, что к концу года президент Путин приедет с визитом, но точное время пока согласовывается», — заявил Юн Гын.

Ранее сообщалось, что Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разговаривали в формате тет-а-тет около двух часов. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове.