Лавров заявил, что Россия не навязывается в помощники по Ирану

Лавров: РФ не навязывается в помощники США и Израилю по Ирану

Россия не навязывается в помощники США, Израилю и Ирану, но готова предложить свои услуги в урегулировании иранского вопроса. Об этом в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Иран — наш близкий партнер, нам (России — прим. ред.) не безразлично, как будет развиваться ситуация, тем более, что она взрывоопасна не только для Ирана, но и для всего Ближнего и Среднего Востока», — отметил министр, подчеркнув, что регион «содержит «множество мин замедленного действия, готовых взорваться под неловким шагом».

По словам Лаврова, Иран, Израиль и США осведомлены о том, что Россия вновь готова предложить свою помощь в случае достижения новых договоренностей, если они будут достигнуты.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, вызванных девальвацией национальной валюты — иранского риала. В ответ власти ужесточили меры безопасности, полиция применила слезоточивый газ и нелетальное оружие против демонстрантов. Иранские власти возложили вину за произошедшие беспорядки на внешние силы, главным образом на США и Израиль.

Позже стало известно, что ВМС США направили на Ближний Восток крупный военный контингент во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану применением силы в случае отказа заключить сделку, предусматривающую отказ от разработки ядерного оружия.

Ранее в Иране раскрыли детали переговоров с США по ядерной проблеме.