У девочки воспалился кишечник после того, как она поплавала в детском бассейне в Таиланде

В Таиланде девочка из РФ получила воспаление кишечника из-за купания в бассейне
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Девочка из России попала в больницу Таиланда из-за острого воспаления. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, двухлетний ребенок приехал на «зимовку» вместе с матерью, которая снимала жилье в районе Бангтао. Семья нередко посещала общий бассейн.

За день до инцидента ее пустили в детский бассейн, так как в привычном было холодно. Когда ребенок стал лизать воду, его вытащили, так как побоялись, что он наглотается хлорки.

Уже на следующий день мать заметила, что девочка несколько раз вырвала, перестала пить и не могла подняться с кровати. Когда семья оказалась в медучреждении, врачи не смогли взять кровь, так как она была слишком густой.

Анализы смогли провести только после капельниц. Предварительно, у пациентки острое воспаление кишечника, но результаты анализов мать еще не получила. Ребенок все еще обессилен.

Ранее исполнитель хита «Ягода малинка» пострадал в Таиланде.
 
