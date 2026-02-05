Размер шрифта
Медведев прокомментировал похищение Мадуро

Медведев: похищение Мадуро — разнузданный акт нарушения международного права
Adam Gray/Reuters

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для РИА Новости прокомментировал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами Америки.

Медведев подчеркнул, что события начала 2026 года в Каракасе являются «мощнейшим геополитическим землетрясением». Они заставляют по-новому взглянуть на основы миропорядка, установившегося 80 лет назад после Второй мировой войны.

«По сути, открытый киднеппинг высшего должностного лица – часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. Причем получить не только фактический контроль по принципу «делаю, потому что могу сделать, но и закрепить «приобретения» de jure», — отметил Медведев.

4 портал Infobae писал, что аргентинский судья Себастьян Рамос распорядился отправить запрос в США, чтобы добиться экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Аргентину.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы.
 
