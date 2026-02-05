Размер шрифта
Легенда «Спартака»: у нас в России все психи

Экс-футболист «Спартака» Бубнов: у нас в России все психи
Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» отреагировал на назначение Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых, заявив, что главный тренер сборной России Валерий Карпин является психом.

«Говорят, что он псих, приводят примеры. Да здесь в России все психи. А какой псих Карпин, это надо еще поискать. Все бегают, как психи. А об одном тренере я вообще молчу. Но есть Семак, да, он не псих», — сказал Бубнов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее легенда ЦСКА объяснил отказ «Спартака» от зимних трансферов.
 
