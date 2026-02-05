В аэропорту Благовещенска маляр не выжила, упав с высоты

Женщина серьезно пострадала во время работы в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, инцидент произошел, когда одна из работниц занималась малярными работами. Она упала со строительных лесов и не выжила.
По факту произошедшего представители прокуратуры организовали проверку.
«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены на контроль», – сообщается в публикации.
Следователи также организовали проверку. В произошедшем они усмотрели признаки нарушения требований охраны труда. Специалисты также уточнили, что женщина являлась работницей субподрядной организации.
Сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
До этого в Оренбургской области на горно-обогатительном комбинате один из работников получил травмы, спасти его не удалось. Специалисты предприятия выясняют обстоятельства произошедшего, администрация оказывает родным необходимую помощь.
Ранее в Китае у IT-специалиста остановилось сердце из-за переработок.