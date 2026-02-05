Трамп задумался над отправкой миграционных агентов еще в пять городов США

NBC: Трамп может отправить агентов ICE еще в пять городов США

Федеральные власти США всерьез рассматривают возможность отправки агентов миграционной полиции ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) еще в пять городов страны. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент США Дональд Трамп.

»<...> есть пять городов, которые мы очень серьезно рассматриваем, но мы хотим, чтобы нас туда пригласили», — отметил американский лидер, не уточнив, о каких конкретно городах идет речь.

Трамп напомнил, что программа депортации нелегалов из США, которую он начал с приходом в Белый дом, касается только виновных в тяжких преступлениях. По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на «по-настоящему плохих преступниках» — задерживают наркобаронов, насильников и бандитов. Трамп уточнил, что в результате принятых мер были пойманы тысячи преступников.

До этого власти США приказали сотрудникам ICE не вступать в контакт с провокаторами во время мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов. Новые инструкции предусматривают, что сотрудники должны преследовать исключительно тех мигрантов, у которых есть уголовные обвинения или судимости.

Ранее сообщалось, что США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину.