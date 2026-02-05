Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Названа сумма, выделенная Западом Украине с начала СВО

РИА Новости: Запад выделил Украине более $160 млрд с февраля 2022 года
Efrem Lukatsky/AP

Страны Запада и международные организации с февраля 2022 года по декабрь 2025 года выделили на финансирование бюджета Украины $168 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные украинского минфина.

Наибольшее количество денег в размере $ 56,9 млрд Украине выделили страны Европейского союза, далее следуют США с $ 30,2 млрд и Международный валютный фонд (МВФ) с $13,3 млрд.

По данным минфина, в пятерку основных спонсоров Украины также вошли Япония ($9 млрд), Всемирный банк ($6 млрд).

Кроме того, крупными донорами также были Канада ($5,4 млрд), Великобритания ($3 млрд) и Германия ($1,7 млрд).

Наконец, важным источником финансирования бюджета для Украины в 2025 году стал кредит «Большой семерки» (G7) под доходы от замороженных на Западе финансовых активов России. Как сообщало агентство, в рамках этой схемы Киев получил $38,9 млрд.

14 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России. Она напомнила, что в 2026–2027 годах на Украину ЕС потратит еще €90 млрд, которые будут собраны странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности отправки Киеву денег.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!