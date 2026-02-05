Названа сумма, выделенная Западом Украине с начала СВО

РИА Новости: Запад выделил Украине более $160 млрд с февраля 2022 года

Страны Запада и международные организации с февраля 2022 года по декабрь 2025 года выделили на финансирование бюджета Украины $168 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные украинского минфина.

Наибольшее количество денег в размере $ 56,9 млрд Украине выделили страны Европейского союза, далее следуют США с $ 30,2 млрд и Международный валютный фонд (МВФ) с $13,3 млрд.

По данным минфина, в пятерку основных спонсоров Украины также вошли Япония ($9 млрд), Всемирный банк ($6 млрд).

Кроме того, крупными донорами также были Канада ($5,4 млрд), Великобритания ($3 млрд) и Германия ($1,7 млрд).

Наконец, важным источником финансирования бюджета для Украины в 2025 году стал кредит «Большой семерки» (G7) под доходы от замороженных на Западе финансовых активов России. Как сообщало агентство, в рамках этой схемы Киев получил $38,9 млрд.

14 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России. Она напомнила, что в 2026–2027 годах на Украину ЕС потратит еще €90 млрд, которые будут собраны странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности отправки Киеву денег.