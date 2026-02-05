Бузова едва не оголилась при Киркорове: «Красавица!»

Певица Ольга Бузова едва не оголилась при встрече с Филиппом Киркоровым на премьере фильма «Равиоли Оли». Об этом сообщает «Блокнот Старс» в Telegram-канале.

Инцидент произошел, когда певица шла по проходу между сценой и первыми рядами в кинозале, где Филипп Киркоров ждал начала комедийного фильма. В определенный момент 58-летний певец неожиданно воскликнул: «Ну что за наряд, красавица!»

Выяснилось, что наряд Бузовой соскользнул с одного из ее плеч, частично обнажив грудь. Однако артистка оперативно отреагировала на ситуацию и поправила платье.

Своим приходом на мероприятие Киркоров решил поддержать артистку, с которой его связывает тесная дружба — и даже снова поцеловал исполнительницу на глазах у публики.

Летом 2025 года Бузова и Киркоров вызвали общественный резонанс тем, что поцеловались на концерте Димы Билана на стадионе «ВТБ Арена». Перед этим певица облизнула свой палец и вложила его в рот артиста. В одном из последних интервью Бузова признавалась, что в тот момент находилась в совместном «маленьком мире» с Киркоровым.

Премьера фильма «Равиоли Оли» прошла 2 февраля в Москве. Среди гостей были Киркоров, Дмитрий Дибров, Наташа Королева, Ассоль и многие другие.

