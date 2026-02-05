Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Бузова едва не оголилась при Киркорове: «Красавица!»

Певица Ольга Бузова случайно оголила грудь при встрече с Киркоровым
Кадр из видео/Telegram-канал «Блокнот Старс»

Певица Ольга Бузова едва не оголилась при встрече с Филиппом Киркоровым на премьере фильма «Равиоли Оли». Об этом сообщает «Блокнот Старс» в Telegram-канале.

Инцидент произошел, когда певица шла по проходу между сценой и первыми рядами в кинозале, где Филипп Киркоров ждал начала комедийного фильма. В определенный момент 58-летний певец неожиданно воскликнул: «Ну что за наряд, красавица!»

Выяснилось, что наряд Бузовой соскользнул с одного из ее плеч, частично обнажив грудь. Однако артистка оперативно отреагировала на ситуацию и поправила платье.

Своим приходом на мероприятие Киркоров решил поддержать артистку, с которой его связывает тесная дружба — и даже снова поцеловал исполнительницу на глазах у публики.

Летом 2025 года Бузова и Киркоров вызвали общественный резонанс тем, что поцеловались на концерте Димы Билана на стадионе «ВТБ Арена». Перед этим певица облизнула свой палец и вложила его в рот артиста. В одном из последних интервью Бузова признавалась, что в тот момент находилась в совместном «маленьком мире» с Киркоровым.

Премьера фильма «Равиоли Оли» прошла 2 февраля в Москве. Среди гостей были Киркоров, Дмитрий Дибров, Наташа Королева, Ассоль и многие другие.

Ранее лидер группы «СерьГа» раскрыл «Газете.Ru» секрет популярности.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!