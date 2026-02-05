Почетный президент Международной федерации хоккея: я испытываю слабость к русскому хоккею

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в подкасте «Вне формата» заявил, что испытывает слабость к русскому хоккею.

«Я до сих пор испытываю слабость к советскому, русскому хоккею. Мне нравится техника. Мне нравится, как они играют. А канадцы предпочитают физическую игру, и катались они всегда хуже. Мне меньше нравилась их физическая игра», — сказал Фазель.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее IIHF вновь не допустила Россию «из-за соображений безопасности».