Медведев заявил о конце гегемонии США

Медведев: возможности США как мирового гегемона истощены
Екатерина Штукина/РИА Новости

Возможности США как мирового гегемона истощены. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке на сайте РИА Новости.

Политик напомнил известную с 1930-х годов теорию создания на территории Северной Америки особого технократического общества «Технат». По его словам, эта теория подразумевает, что власть в таком обществе должна принадлежать ученым и инженерам, а само умное государство — включать в себя не только территорию Соединенных Штатов, но и в качестве ресурсной базы Канаду, северную часть Южной Америки, в том числе Венесуэлу, Колумбию, а также Гренландию.

По мнению Медведева, желание американского президента Дональда Трампа присоединить к своей стране новые территории связано с тем, что возможности как мирового гегемона у США истощены, сил на мировое владычество не хватает.

Те представители команды Трампа, которые это признают, ведут дело к прагматичной адаптации своей долгосрочной политики к новым условиям, то есть к фактической утрате Соединенными Штатами глобального доминирования, добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев делал «абсурдные прогнозы», которые начали сбываться.
 
