В Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России

Европа и США оказались бессильны остановить «теневой флот» России, а новые санкции против него могут быть «слишком незначительными и запоздалыми». Об этом в статье для The Spectator написал британский журналист и писатель Оуэн Мэтьюз.

По его словам, «разношерстный флот нефтяных танкеров, обеспечивающий бесперебойную поставку российской нефти на международные рынки» все еще остается стратегически важным для Москвы. Мэтьюз считает, что неспособность Запада остановить этот бизнес «до сих пор является единственным наиболее важным фактором», который помогает сохранить военную мощь России.

Журналист подчеркнул, что Европа и США оказались бессильны остановить «теневой флот» из-за того, что Запад избегал фактического запрета купли-продажи российской нефти и газа. Также операторы танкеров «теневого флота» быстро научились обходить международные надзорные органы, меняя флаг судов, документы о ценах, отключая транспондеры местоположения и перекачивая нефть в другие танкеры, написал он.

В итоге число танкеров «теневого флота», обслуживающих подсанкционную нефть из Венесуэлы, Ирана и России, выросло с менее чем 300 до 2022 года до более чем 750 на сегодняшний день. И более 400 из них перевозят российскую нефть, отметил Мэтьюз.

Сейчас же Запад планирует принять санкции в отношении российского «теневого флота», однако стоит вопрос о том, не являются эти санкции «слишком незначительными и запоздалыми», написал журналист. Также Мэтью также подчеркнул, что блокирование свободного прохода российских танкеров по морю может быть воспринято «как акт войны» и увеличить «риск эскалации со стороны России».

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет антироссийских санкций в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Также об их разработке рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций будет содержать жесткие меры против российского «теневого флота», также министр ностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сказал, что новый пакет санкций должен нейтрализовать российский «теневой флот».

СМИ писали и о том, что США также подготовили новый пакет санкций против России, однако пока не намерены их вводить.

Ранее Эстония задержала судно с российскими моряками.