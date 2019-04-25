Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным

Перед саммитом президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына стул северокорейского лидера тщательно протерли салфеткой, смоченной спиртом. Видео публикует Life.

Охранники Ким Чен Ына в черных костюмах и в белых перчатках протерли сиденье, спинку, подлокотники и даже ножки его стула.

Ранее Путин назвал Ким Чен Ына открытым человеком.

Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын прошел во Владивостоке 25 апреля.