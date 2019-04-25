Порошенко признался в незнании украинского языка до «зрелого возраста»

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Президент Петр Порошенко прокомментировал принятие Радой закона об исключительности украинского языка. Он опубликовал обращение в своем фейсбуке.

В обращении он поблагодарил русскоязычных граждан Украины за понимание. Также он признался, что не знал украинского языка.

«Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Я тоже, кстати, изучил его уже в зрелом возрасте», — заявил Порошенко.

По его словам, за пять лет Украине удалось выйти из предынфарктного состояния и сделать очень много.

Он отметил, что работа над законом продолжалась несколько лет и из него убрали и карательные инспекции и структуры.

Ранее победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка.