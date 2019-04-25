Глава Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным

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Эстонский президент Керсти Кальюлайд ответила на заявление литовского МИДа о том, что она якобы не раскрыла темы переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ERR.

По словам Кальюлайд, перед своим визитом в Россию она провела официальный прием в Таллине, куда были приглашены все послы Евросоюза, включая представителя дипмиссии Литвы. Она подчеркнула, что на нем были оглашены все вопросы, которые она намеревалась обсудить с Путиным.

«Таким образом, все наши партнеры были проинформированы», — заключила Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что Кальюлайд пригласила Путина в гости.