«Что за раздолбайство?» Губерниев возмутился действиями команды фигуриста Гуменника

Журналист Губерниев обвинил команду фигуриста Гуменника в раздолбайстве
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале возмутился тем фактом, что команда фигуриста Петра Гуменника не озаботилась вопросом авторских прав раньше.

«Никогда такого не было и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» — написал он.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами. Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Сейчас у спортсмена и его команды есть несколько вариантов действий: либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. В качестве замены рассматривается программа «Дюна», с которой Гуменник выступал в прошлом сезоне.

Короткая программа в личном турнире у мужчин состоится 10 февраля. Гуменник выступит в первой разминке.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Ранее фанаты Гуменника запустили хештег в его поддержку из-за проблем с программой.
 
