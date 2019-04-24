В Кремле рассказали, как Путин будет работать с Зеленским

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет выстраивать отношения с Киевом после победы Владимира Зеленского на украинских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Путин будет учитывать действия нового лидера Украины при определении вектора внешней политики.

«...именно на основании конкретных заявлений и действий [Зеленского] будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле решили не спешить с поздравлениями Зеленскому.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.