Кортеж Ким Чен Ына прибыл на остров Русский

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Кортеж лимузинов северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на остров Русский с железнодорожного вокзала Владивостока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предположительно, глава КНДР остановился в одном из гостиничных корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Отмечается, что в настоящее время гостиничные корпуса с первого по пятого закрыты, периметр вокруг гостиниц плотно охраняется.

24 апреля Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, где он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде лидеры двух стран никогда не встречались. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ына встретили оркестром почетного караула во Владивостоке.