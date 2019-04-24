Поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

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Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте событий.

Как отмечается, поезд прибыл на вокзал 17.50 (10.50 мск). На привокзальной площади Ким Чен Ына встречает военный оркестр почетного караула.

По данным РИА «Новости», поезд прибыл на вокзал в 11.01 мск, еще до остановки за ним начали бежать сотрудники охраны.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын рассказал о давней мечте посетить Россию.