Как говорить с Путиным, рассказал Зеленскому Пашинян

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Премьер Армении Никол Пашинян дал победившему во второму туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому рекомендации по поводу общения с российский коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению Пашиняна, Зеленскому будет несложно общаться с российским лидером.

«Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно», — сказал Пашинян.

Он добавил, что это правильная манера общения, которой он сам придерживается.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск рассказал о «хорошем» разговоре с Зеленским.