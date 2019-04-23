Как говорить с Путиным, рассказал Зеленскому Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян дал победившему во второму туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому рекомендации по поводу общения с российский коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По мнению Пашиняна, Зеленскому будет несложно общаться с российским лидером.
«Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно», — сказал Пашинян.
Он добавил, что это правильная манера общения, которой он сам придерживается.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск рассказал о «хорошем» разговоре с Зеленским.