Токаев отреагировал на выдвижение кандидатом в президенты
И.о. главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о согласии баллотироваться кандидатом в президенты от правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал в ходе внеочередного съезда партии «Нур Отан».
«Я считаю честью и священным долгом продолжить путь первого президента Казахстана», — отметил Токаев.
Ранее экс-глава республики Нурсултан Назарбаев выдвинул Токаева кандидатом на президентские выборы 9 июня.
20 марта экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Страну возглавил Касым-Жомарт Токаев.