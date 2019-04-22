Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, нужно сделать отношения между украинцами и жителями полуострова «человеческими».
«Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», — заявил Кравчук.
Он добавил, что нормальные отношения с крымчанами помогут прийти к правильным выводам.
Ранее Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.