Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

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Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, нужно сделать отношения между украинцами и жителями полуострова «человеческими».

«Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», — заявил Кравчук.

Он добавил, что нормальные отношения с крымчанами помогут прийти к правильным выводам.

Ранее Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.