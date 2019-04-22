ЦИК Украины подсчитал голоса 100% избирателей

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После обработки 100% голосов побеждает кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Украины.

По данным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. За него отдали свои голоса 13,5 млн украинцев.

Отмечается, что до этого ни один кандидат в президенты этой страны не получал такой поддержки на выборах со стороны граждан.

Действующий глава страны Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За него проголосовали более 4,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов.