ЦИК Украины подсчитал голоса 100% избирателей
После обработки 100% голосов побеждает кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Украины.
По данным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. За него отдали свои голоса 13,5 млн украинцев.
Отмечается, что до этого ни один кандидат в президенты этой страны не получал такой поддержки на выборах со стороны граждан.
Действующий глава страны Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За него проголосовали более 4,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов.