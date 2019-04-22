Зеленский в три раза увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего лидера страны Петра Порошенко после обработки 25% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, около 73,11% избирателей отдали свои голоса за Зеленского.
Как отмечается, Порошенко набирает 24,4% голосов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.