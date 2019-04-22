Зеленский в три раза увеличил отрыв от Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего лидера страны Петра Порошенко после обработки 25% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, около 73,11% избирателей отдали свои голоса за Зеленского.

Как отмечается, Порошенко набирает 24,4% голосов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.