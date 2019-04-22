Зеленский лидирует на выборах на Украине
Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, за Зеленского проголосовали около 72,87% избирателей.
Как отмечается, украинского лидера Петра Порошенко поддержали 24,8%.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по-украински поздравил Зеленского.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.