Зеленский лидирует на выборах на Украине

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Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, за Зеленского проголосовали около 72,87% избирателей.

Как отмечается, украинского лидера Петра Порошенко поддержали 24,8%.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по-украински поздравил Зеленского.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.