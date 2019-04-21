Зеленский провел первый зарубежный разговор после выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел первый зарубежный разговор после окончания второго тура президентских выборов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Детали разговора не приводятся.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией.

При этом там не назвали имена тех, кто станет ответственным за связи с Россией.