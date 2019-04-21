Появились первые данные ЦИК на Украине

РИА «Новости»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует с 69,26%, передает РИА «Новости».

Такое данные опубликовал ЦИК Украины после обработки 1,01% протоколов.

Петр Порошенко набирает 28,33%.

Ранее лидирующий по данным экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетных направлениях своей работы.