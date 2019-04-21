Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

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Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

«Украина — демократическая страна, и наша команда признает любые результаты», - заявил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

Он отметил, что первый тур выборов прошел в полном соответствии с конституцией страны, а также выразил надежду на конституционность второго тура.

Ранее стали известны новые данные по явке на выборах президента Украины.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.