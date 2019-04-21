Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах. Своим мнением она поделилась на фейсбуке.

Увидев хэштег «Украина превыше всего», она задалась вопросом, связано ли это с плохим образованием Супрун или национализмом на Украине.

«Такой «хэштег» в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля», — посетовала Захарова.

Ранее сообщалось, что в МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и ИГ (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России