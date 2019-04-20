В ЕК допустили назначение Меркель на руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель может занять руководящий пост в Евросоюзе. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По его словам, Меркель обладает высокой квалификацией и может занять руководящий пост на европейском уровне.
Он также добавил, что подобное может произойти после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ.
При этом срок ее полномочий на посту канцлера Германии истекает в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Меркель может уйти в отставку досрочно.