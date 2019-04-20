В ЕК допустили назначение Меркель на руководящий пост в ЕС

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель может занять руководящий пост в Евросоюзе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, Меркель обладает высокой квалификацией и может занять руководящий пост на европейском уровне.

Он также добавил, что подобное может произойти после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ.

При этом срок ее полномочий на посту канцлера Германии истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Меркель может уйти в отставку досрочно.