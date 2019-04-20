Саакашвили поделился впечатлениями о дебатах Порошенко и Зеленского

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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оценил дебаты, которые состоялись между кандидатами в украинские президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Саакашвили, Порошенко выглядел жалко и «сам себя разгромил», поэтому проиграл дебаты.

«…он (Порошенко. — Газета.Ru) настаивает на том, что люди Зеленского не знают, зато они очень хорошо знают Петра Порошенко и когда он себя сравнивает с Черчиллем — Черчилль, наверное, в гробу переворачивается», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что после второго тура выборов «система Порошенко» попытается создать на украинской территории хаос. Саакашвили заверил, что обязательно приедет в Киев, поскольку считает этот город своим домом. Он также подчеркнул, что хочет помочь украинской стороне встать на ноги, а также готов при необходимости консультировать Владимира Зеленского.

Ранее Саакашвили дал совет Зеленскому.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.