Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов ответил Петру Порошенко на вопрос, когда он извинится за то, что сравнил Украину с проституткой.

Зеленский отметил, что эти слова «вырваны из фразы».

«Чтобы было понятно... я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта. .. Я готов и вас приглашаю», — сказал Зеленский.

После этого он встал на колени перед стадионом. Порошенко также встал на колени, повернувшись спиной к зрителям, и поцеловал флаг Украины, который находился до этого за ним.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.