Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, задавая вопрос украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Зеленский по-русски спросил Порошенко о том, какого быть «самым богатом президентом».
Как отмечается, Зеленский также назвал Украину самой бедной страной.
Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.
На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.