Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, задавая вопрос украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Зеленский по-русски спросил Порошенко о том, какого быть «самым богатом президентом».

Как отмечается, Зеленский также назвал Украину самой бедной страной.

Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.