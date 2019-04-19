Михаил Горбачев проиграл выборы в парламент Индонезии

Индонезийский политик Михаил Горбачев Дом, баллотировавшийся в национальный парламент Индонезии, проиграл выборы, передает РИА «Новости».

«Моя партия на выборах в национальный парламент, судя по неофициальным предварительным данным, не прошла четырехпроцентный барьер, мы набрали только 2% голосов по стране», — говорится в сообщении.

Политик добавил, что не отчаивается, так как ему всего 32 года.

Ранее Михаил Горбачев Дом заявил, что в случае избрания в парламент Индонезии он намерен добиться проведения ряда политических реформ.