Стали известны темы переговоров Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал темы переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Песков отметил, что лидеры двух стран поговорят о развитии отношений двух стран, а также про денуклеаризацию Корейского полуострова.

Кроме того, Путин и Ким Чен Ын обсудят региональные проблемы.

«Багаж для обсуждения весьма обширный», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили секретность места встречи Путина и Ким Чен Ына.