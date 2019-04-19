Симптом падения диктатора: штаб Зеленского отреагировал на призывы Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировал на новую предвыборную агитацию действующего главы государства Петра Порошенко, передает ТАСС.
У Зеленского показали созданные командой Порошенко листовки, где Зеленского называют наркоманом, марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского и пророссийским реваншистом.
«Петр Алексеевич создал свою собственную библиотеку черного пиара и опубликовал у себя на канале», — отметили в штабе Зеленского.
Также команда Зеленского поставила Порошенко «диагноз».
«Последний симптом падения диктатора — монументы для увековечивания своей «славы», — сообщили в штабе.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по «реваншистам». Также Порошенко обратился к украинцам в новом видеообращении перед дебатами в «Олимпийском».