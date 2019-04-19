МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По его словам, несмотря на стремление Белграда вступить в ЕС, Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами.

«Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против России, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление», — заверил Дачич.

Он добавил, что Сербии не следует забывать о традиционных отношениях «с такими друзьями, как Россия».

Ранее президент Сербии Александр Вучич вновь объяснил россиянам, почему Сербия не признает Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итоги плебисцита не признают.