Трамп назвал хорошим день публикации доклада по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования «российского дела». Об этом сообщает CNN.
Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с ветеранами в Белом доме.
«У нас хороший день. У меня тоже хороший день. Было объявлено, что не было никакого сговора. Никаких препятствий», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что опубликована полная отредактированная версия доклада по «российскому делу».
Генпрокурор США Уильям Барр во время презентации документа подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.