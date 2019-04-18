Трамп назвал хорошим день публикации доклада по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования «российского дела». Об этом сообщает CNN.

Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с ветеранами в Белом доме.

«У нас хороший день. У меня тоже хороший день. Было объявлено, что не было никакого сговора. Никаких препятствий», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что опубликована полная отредактированная версия доклада по «российскому делу».

Генпрокурор США Уильям Барр во время презентации документа подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.