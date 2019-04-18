Песков счел публикацию доклада Мюллера неинтересной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают за ситуацией с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера, который должен быть обнародован в четверг, 18 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам чиновника, эта тема не относится к сфере интересов Кремля.
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«Все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет, собственно, до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений, ничего не приносили», — заявил Песков.
Он добавил, что у российских властей много других важных и интересных дел, на которых они предпочитают концентрироваться.
Ранее Bloomberg рассказал о попытках демократов сорвать пресс-конференцию по «российскому делу».