Штабы Зеленского и Порошенко договорились об аренде стадиона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/12302917/zelpo-pic905-895x505-53409.jpg">

Представитель штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил о достижении договоренности с командой кандидата в президенты Владимира Зеленского об аренде НСК «Олимпийский», передает УНН.

Он отметил, что стадион арендуют «с достаточным запасом времени», чтобы кандидаты успели подготовиться на месте, но не смог ответить на вопрос, будет ли «Олимпийский» занят на весь день.

Реклама

«На самом деле, это самое простое решение, которое можно было обсуждать, хотя там были разные варианты договора», — добавил Медведев.

По его словам, также разрабатывается регламент дебатов, так как в настоящее время рассматриваются две концепции — дебаты-шоу и политические дебаты.

«Их надо привести к общему знаменателю», — пояснил Медведев.

Действующий президент настроен на серьезные политические дебаты, добавил представитель его штаба.

Ранее штаб Порошенко попросил ЦИК помочь ему не нарушать закон.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.