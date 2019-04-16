Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Медведевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Дмитрием Медведевым перед отчетом главы кабмина в Госдуме, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что Путин и Медведев постоянно находятся на связи, поэтому необходимости в отдельной встречи нет.

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«Отдельной встречи не планируется. Но они и так на постоянной связи ежедневно», — сказал Песков.

Медведев выступит с отчетом о деятельности кабмина перед Государственной думой в среду, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что Медведев заработал больше Путина.