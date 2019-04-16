Генпрокурор Украины отреагировал на освобождение Савченко

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Украинский генпрокурор Юрий Луценко дал комментарий после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан вышли на свободу после очередного заседания суда. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Луценко подчеркнул, что освобождение из-под стражи не означает снятия всех обвинений.

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«ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений», — заявил Луценко.

Он добавил, что подобные судебные решения свидетельствуют о серьезных проблемах в системе.

Ранее Савченко выпустили на свободу.