Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

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По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает «Украинская правда».

Во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 72,2% украинцев, а Порошенко — 25,4% респондентов. Эти цифры приведены для тех, кто планирует голосовать и определился с выбором.

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При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором. Таким образом, из общего количества опрошенных 48,4% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 17% — за Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля. Были опрошены 2004 респондентов в 129 населенных пунктах всех регионов Украины Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Ранее опрос показал безусловное лидерство Зеленского во втором туре выборов на Украине.