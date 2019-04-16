Власти Филиппин анонсировали встречу Дутерте и Путина

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Филиппинский министр сельского хозяйства Эммануэль Пиньоль заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы Филиппин Родриго Дутерте пройдет в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, вопрос соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Филиппинами станет одной из ключевых тем переговоров Путина и Дутерте.

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«Даты нет, но они [Путин и Дутерте] должны встретиться в ближайшие месяцы», — сказал Пиньоль.

Ранее Путин заявлял о готовности помочь Филиппинам в борьбе с терроризмом.