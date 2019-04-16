СМИ: украинцы продолжают смотреть российское ТВ перед выборами на Украине

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Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила, что в преддверии президентских выборов на Украине жители страны продолжают смотреть российские телепередачи. Об этом сообщает УНИАН.

Айвазовская не назвала точное число потребителей российской телевизионной продукции, при этом подчеркнув, что их «очень большое число». Она отметила, что украинцы, в частности, смотрят «политические ток-шоу».

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«Если пользоваться прогнозами, которые готовит детектор-медиа, например, они отслеживают все ток-шоу, контент, ключевые сообщения, украинские выборы — это топ-тема. Когда их потребляют через призму видения и оценок украинские зрители, к сожалению, это также влияет на их волеизъявление», — заключила Айвазовская.

Ранее сообщалось, что Украина усилила охрану границ перед выборами.