Эксперт: ставропольский губернатор выполняет обязанности на «хорошо» и «отлично»

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров считается хорошим губернатором выполняющим свои обязанности на «хорошо» и «отлично», заявил член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Президент Владимир Путин в понедельник поддержал намерение Владимирова баллотироваться на новый срок на посту руководителя региона.

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На встрече с главой государства Владимиров попросил Путина «согласовать и получить ваше доверие на выборы 2019 года в качестве губернатора Ставропольского края». «Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю вам успехов», - ответил президент.

«Люди, у которых плохие социально-экономические показатели, у которых плохие рейтинги, у которых были конфликты в регионах — эти люди сейчас заменены на исполняющих обязанности. Те же действующие губернаторы, которые встречаются с президентом, которые заявляют о своем намерении пойти на следующий срок и получают соответствующее одобрение — все эти имеют хорошие показатели, рейтинги», — отметил Матвейчев в интервью «Газете.Ru».

В ситуации с Владимировым все нормально и никаких подводных камней, констатировал он.

«Там была ситуация с Арашуковым, но она скорее в плюс Владимирову. Это не какой-то местный конфликт с элитами, а гнойник, который был вскрыт силовиками при содействии региональных властей», — резюмировал Матвейчев.