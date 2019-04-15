Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Кремль планирует разрешить жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

По данным источников, президент России Владимир Путин намерен подписать соответствующий указ после второго тура выборов на Украине.

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Также сообщается, что документ полностью проработан и нуждается только в подписании.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР.