CNN: Сандерс обвинил связанный с Хиллари Клинтон центр, который мешает победить Трампа

75-летний сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил либеральный аналитический центр за американский прогресс (CAP) в нападении на него и двух кандидатов-демократов, рассказывает телеканал CNN.

Центр за американский прогресс (CAP) в 2003 году основал Джон Подеста, бывший глава аппарата при президенте США Билле Клинтоне и экс-глава предвыборного штаба в кампании 2016 года Хиллари Клинтон.

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В письме, c которым ознакомился CNN, Сандерс обратился к руководству центра, указав, что его деятельность играет «деструктивную роль» в «критически важной миссии победить Дональда Трампа». В частности, претензии Сандерса связаны с освещением его, а также кандидатов Элизабет Уоррен и Кори Букера на одном из ресурсов, поддерживаемых центром.

«Я и другие кандидаты от демократической партии вступили в предвыборные кампании, основанные на принципах и идеях, мы не участвуем в грязных или личных нападках друг на друга. Центр за американский прогресс использует свои ресурсы, чтобы очернить сенатора Букера, сенатора Уоррен и меня, среди прочих. Вряд ли это путь к единству или к победе на всеобщих выборах», — написал в письме Сандерс.

Ранее Associated Press назвало фаворита от демократов в предвыборной гонке США.