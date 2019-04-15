В сети высмеяли танцующего на митинге Порошенко
Многие пользователи в сети посмеялись над танцующим на митинге своих сторонников возле киевского стадиона кандидатом в украинские лидеры Петром Порошенко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Порошенко, притопывая и зажав кулаки, танцевал пока ждал другого кандидата в президенты Владимира Зеленского.
В сети неоднозначно отреагировали на танец Порошенко. Люди сравнили его с клоуном и шутом.
«Шут гороховый...Главный клоун страны... Он хочет показать, что он с молодежью. Цирк... Дает прощальный концерт», — написали пользователи.
Ранее Порошенко спел о Зеленском «Ти ж мене підманула».
14 апреля Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на дебаты с Зеленским. Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на «Олимпийский».
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.